Севастопольцу билет в кино обошелся в пять тысяч рублей

Столкнулся с дистанционным мошенничеством

Недавно в полицию Севастополя обратился 34-летний мужчина, который пострадал от действий мошенников вовремя приобретения билетов в кино через Интернет.

«Используя отправленную мошенниками ссылку и ошибочно полагая, что осуществляет платеж в кассу кинотеатра, мужчина перевел денежные средства в размере более пяти тысяч рублей, однако билетов на просмотр фильма так и не получил», —рассказали в пресс-службе городского УМВД .

Полиция проводит все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление и розыск преступника. При этом жителей города призывают при осуществлении интернет-платежей внимательно читать наименование получателя денежных средств.

Напомним, полицейские Севастополя задержали 21-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Ольга Сурикова