В Севастополе мошенники вынудили 85-летнюю женщину заплатить за «спасение» сына

Старые схемы еще работают

В полицию Севастополя обратилась 85-летняя женщина с жалобой на мошенников, которые под предлогом спасения ее сына потребовали у нее крупную сумму денег.

Заявительница рассказала, что ей позвонил ночью на домашний телефон некий мужчина, представился следователем и сообщил о том, что ее сын попал в ДТП со смертельным исходом. Для освобождения его от уголовной ответственности он потребовал сумму более ста тысяч рублей. Пенсионерка, думая о проблемах близкого родственника, передала курьеру все свои сбережения.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Правоохранители в таких ситуациях рекомендуют связываться с родственниками, чтобы убедиться, что у них все в порядке.

Напомним, в Севастополе мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить билет в кино через интернет.

Ольга Сурикова