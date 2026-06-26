Бизнес при режиме ЧС

Предприниматели, которые из-за режима ЧС не могут вовремя поставить товар или выполнить работу, могут получить подтверждение форс-мажора в севастопольской торгово-промышленной палате. Это поможет избежать неустоек и требований о возмещении убытков.

При этом сам факт чрезвычайной ситуации не освобождает от обязательств автоматически: нужно подтвердить прямую связь между ЧС и невозможностью исполнить договор. Заключение выдают только после наступления срока исполнения обязательств.

Бизнесу рекомендуют заранее фиксировать все обстоятельства, обращаться в палату при наступлении сроков и по возможности договариваться с партнёрами о переносе обязательств.

Консультации можно получить на Большой Морской, 34, телефон для справок: +7 (8692) 54-76-73.