Севастополец общественным работам предпочел колонию

Суд ужесточил наказание за пьяную езду

В Севастополе мужчина уклонился от общественных работ в наказание за пьяную езду и получил в итоге срок в колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Севастополец, 1971 года рождения, был приговорен к 400 часам обязательных работ за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Поскольку осуждённый уклонялся от работы, суд ужесточил ему наказание.

«В ноябре минувшего года мужчина 6 раз без уважительных причин не вышел на работу в Депо-2 ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», – говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина приговорён к лишению свободы сроком на 30 дней с отбыванием в колонии-поселении.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, в Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика, который успел попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Ольга Сурикова