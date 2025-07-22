В Севастополе простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Севастополе состоялось прощание с Дмитрием Есиным — военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Дмитрий Вячеславович родился в Иркутске, в 2024 году переехал в Севастополь к матери. В том же году он подписал контракт с Минобороны и был направлен в мотострелковое подразделение. По информации официальных источников, Есин проявил себя как опытный оператор беспилотных систем и принимал участие в боях в Запорожской области.

Подробности о месте и обстоятельствах гибели не уточняются.

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