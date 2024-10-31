В Ласпи снесут незаконную турбазу

Балаклавский районный суд Севастополя постановил демонтировать два модульных строения, возведенных на территории государственного природного заказника «Ласпи».

Коммерческая организация начала строительство турбазы на особо охраняемой природной территории, не имея на то никаких разрешений. Компания планировала возвести целый комплекс туристической инфраструктуры — четыре модульных строения с возможностью размещения до 20 человек. На момент прокурорской проверки два строения на свайном бетонированном фундаменте уже были возведены.

Суд обязал застройщика демонтировать незаконные постройки и запретил использовать данный земельный участок для организации мест отдыха.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Расследование продолжается.

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Анна Левина