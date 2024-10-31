ФАС обязала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму

Операторы нарушили антимонопольное законодательство. Взимание этой платы без экономического или технологического обоснования нарушает права абонентов.

Напомним, что в августе 2024 года ФАС начала расследование против операторов «большой тройки» — МТС, Мегафон и Билайн, за то, что они не отменили дополнительную плату для абонентов в Крыму и Севастополе.

Компания «Вымпелком» (Билайн) сообщила, что добровольно отменит наценку и приведет тарифы к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года.

Ранее дополнительную плату добровольно отменили операторы Теле2, ВТБ Мобайл, а также крымские операторы К-телеком и КТК-телеком.

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Анна Левина