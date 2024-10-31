Команда ЛДПР уверенно стартовала в новом сезоне СЛФЛ!

Футболисты ЛДПР одержали победу в первом матче нового сезона Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8.

В субботу, 26 октября, наши ребята встретились с командой «Марани» и одержали уверенную победу со счётом 5:2.

Отличился и нападающий ЛДПР Дмитрий Комаров, войдя в четвёрку лучших бомбардиров первого тура чемпионата.

Всего в турнире принимает участие 10 команд.

Командам предстоит сыграть два круга по 15 игр. Чемпионат продлится семь месяцев.

«Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду! Уже в эту субботу в 19:00 на стадионе «Патриот» состоится матч ЛДПР – «Дерби». Приходите! Будет жарко», – обращаются к севастопольцам футболисты команды.

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Анна Левина