Команда ЛДПР уверенно стартовала в новом сезоне СЛФЛ!

Футболисты ЛДПР одержали победу в первом матче нового сезона Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8.
В субботу, 26 октября, наши ребята встретились с командой «Марани» и одержали уверенную победу со счётом 5:2.
Отличился и нападающий ЛДПР Дмитрий Комаров, войдя в четвёрку лучших бомбардиров первого тура чемпионата.
Всего в турнире принимает участие 10 команд.
Командам предстоит сыграть два круга по 15 игр. Чемпионат продлится семь месяцев.
«Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду! Уже в эту субботу в 19:00 на стадионе «Патриот» состоится матч ЛДПР – «Дерби». Приходите! Будет жарко», – обращаются к севастопольцам футболисты команды.
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Анна Левина