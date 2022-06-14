В Крыму двое детей погибли во время купания в море

Унесло на матрасе

ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей во время купания в море в одном из сел Сакского района.

Следствием установлено, что днем 12 июня текущего года двоих малолетних детей (4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку), находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море.

На место выехали следователи, криминалисты, специалисты МЧС, отряда «Крым-Спас», организованы поисковые мероприятия.

Будет дана оценка, как коммунальным службам, так как на пляже отсутствовали знаки о запрете или ограничении купания, а также действиям родителей, по недосмотру которых погибли дети.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю