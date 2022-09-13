Ректор Херсонского университета в больнице после покушения на нее

На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину было совершено покушение, она оказалась в больнице. Об этом сообщили журналистам в администрации Херсонской области, пишет «Интерфакс».

«Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина, получившая легкие повреждения после вчерашнего покушения, в настоящий момент находится в одной из херсонских больниц. Ее жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении херсонской администрации.

По данным экстренных служб региона, покушение было совершено в понедельник, 12 сентября, Взрывное устройство сработало в подъезде дома, где живет Томилина. В результате взрыва погиб мужчина.

Напомним, в июне погиб директор управления семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко. Его машина была взорвана.

Ольга Сурикова

Фото: Татьяна Томилина/VK