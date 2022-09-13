В Севастополе подростки на мотоцикле влетели в машину

В Севастополе в ДТП пострадали 17-летний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. Они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

«Несовершеннолетний мотоциклист, выезжая на улице Репина с второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Honda» под управлением автоледи 1995 года рождения и совершил столкновение», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП пассажир мотоцикла, который был без защитного шлема, ударился об лобовое стекло иномарки и получил серьезные травмы. Также телесные повреждения получил и сам мотоциклист, нарушивший ПДД.

Оказалось, что он не имел прав на управление ТС. Кроме того, его мотоцикл «ИЖ Планета» не зарегистрирован. Его ждут еще штрафы за отсутствие полиса ОСАГО и за перевозку пассажира без защитного головного шлема.

Участниками ДТП оказались студенты одного из севастопольских колледжей, сотрудники ГИБДД довели информацию о происшествии до администрации департамента образования и руководства учебного заведения для проведения профилактических мероприятий с обучающимися.

Напомним, в Севастополе подросток-мопедист влетел в лобовое стекло автомобиля и погиб.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД в Севастополе