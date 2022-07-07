В Крыму задержан военком по подозрению во взятке за освобождение от призыва

В военкомате проходят обыски

В Крыму проводятся оперативно-следственные действия в отношении военного комиссара Республики Юрия Лымаря. Данную информацию подтвердили в пресс-службе ФСБ и опубликовали видео задержания военкома.

«Управлением ФСБ по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата. Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», — уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

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Военно-следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (получение взятки) УК России.

Ольга Сурикова