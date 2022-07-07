В Севастополе замначальника отдела полиции получил три года колонии за попытку получить взятку

За 150 тысяч рублей

В Севастополе суд признал виновным бывшего сотрудника УМВД в покушении на получение взятки в размере двух тысяч долларов за прекращение оперативных материалов. Ему дали три года колонии общего режима и запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

На момент совершения преступления, в феврале 2021 года, он занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю.

Посредником выступил адвокат Адвокатской палаты Севастополя.

«По поручению указанного должностного лица он сообщил женщине, в отношении которой проводились мероприятия, о возможности их прекращения за взятку. При этом, с учетом своего вознаграждения, он озвучил ей сумму в размере 7 тыс. долларов США», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Адвокат был задержан при получении взятки сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ УМВД. Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении Гагаринского районного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе задержан на взятке замначальника антикоррупционной полиции и адвокат-посредник, которые пытались получить с председателя ТСН взятку в полмиллиона рублей.

Ольга Сурикова