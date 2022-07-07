На сессии Заксобрания выясняли, сколько миллионов у Севастополя похищено

Вопрос 516 миллионов будет уточняться

Сегодня, 7 июля, в ходе сессии Заксобрания Севастополя был заслушан отчет руководителя Контрольно-Счетной палаты за 2021 год Юлии Кокаревой.

Она отдельно остановилась на результатах проверок, акцентировав внимание, что на каждую тысячу проверенных средств выявлено 6 рублей нарушений, годом ранее этот показатель составлял 78 рублей.

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено нарушений на сумму

22 314,25 млн рублей, в том числе по результатам: контрольной деятельности — более 15о млн рублей.

По результатам экспертиз, в том числе проектов законов бюджета и внесения изменения в них, экспертиз решений местных бюджетов отмечается увеличение нарушений на 106% в абсолютных показателях, более чем на 11 млрд рублей. Это поясняется, по ее мнению, невысоким уровнем планирования новых Госпрограмм.

Так, экспертиза проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, том числе экспертиз проектов законов о бюджете и внесении изменений в них и решений о местных бюджетах и изменений в них выявила нарушений на 22 158,61 млн рублей.

В ходе обсуждения и поступающих вопросов от депутатов были подняты цифры похищенных из бюджета средств. В частности, депутат от КПРФ Сергей Борисов уточнил, что в докладе прозвучало о выявленных нарушениях на 516 миллионов, из которых возвращено в бюджет только 3%. В прениях принял участие и прокурор Севастополя Максим Жук.

«По поводу расходования бюджетных средств. Мы должны понять, здесь идет речь о хищении 516 млн или нарушениях при расходовании, нарушениях финансовой дисциплины. Если вопрос о хищении, то вопрос справедлив! Или 500 млн мы обозначили, как похищенные, а 16 как возмещенные. Если о хищении и у вас нет полномочий, то у нас хорошее рабочее взаимодействие с Контрольно-счетной Палатой, мы готовы подключится и помочь», — обратился прокурор.

На что глава Счетной палаты уточнила, что не знает, откуда взялась цифра в 516 млн рублей.

«За 2021 году у нас 49 млн неправомерно использованных средств, из них шесть млн это ущерб, три из них можно сказать, что они похищены, потому что оплачены работы, которые не выполнены и по этому факту возбуждено уголовное дело. Три миллиона — оплачены работы, которые не были предусмотрены проектом и тоже материалы в уголовном расследовании. Остальные — неправомерно предоставленные субсидии, это не хищение», — пояснила Кокарева.

В правовом департаменте пояснили, что все факты приняты в работу и по ним возбуждены уголовные дела.

Глава Заксобрания Владимир Немцев попросил сверить данные вместе с правительством, чтобы понимать, «в какой точке мы находимся».

Ольга Сурикова