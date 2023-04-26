В Крыму задержан гражданин России, который готовил теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе

Происшествия
26-04-2023
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В Крыму задержан гражданина России, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале в Симферополе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

 

«Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации в Симферополе», – проинформировали в ведомстве.

ФСБ отмечает, что при обыске у подозреваемого изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении или обороте оружия и взрывчатки.

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Ольга Сурикова

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