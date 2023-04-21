ФСБ задержала севастопольца, планировавшего теракт в админздании

В ходе следствия выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего жителя Севастополя, ранее обвиняемого в госизмене.

Установлено, что 47-летний мужчина собирался поджечь одно из административных помещений Севастополя. Злоумышленник приискал орудия поджога, а также создал условия для совершения преступления. Однако задуманное мужчине реализовать не удалось — деятельность гражданина пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по факту приготовления к совершению теракта. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

