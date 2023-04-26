Севастопольского военного пенсионера обокрала приезжая сиделка

В Севастополе участковый задержал сиделку, которая обокрала подопечного военного пенсионера, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В полицию обратился 85-летний местный житель, военный пенсионер. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире пропажу двух тысяч долларов. На преступницу вышел участковый —он задержал – 61-летнюю приезжую.

Установлено, что жительница Республики Крым трудоустроилась вахтовым методом сиделкой к военному пенсионеру из Севастополя. Спустя некоторое время она воспользовалась свободным доступом к личным вещам своего подопечного и похитила из его сумочки деньги и скрылась. Похищенную валюту она обменяла у случайных прохожих на рубли и частично потратила.

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова