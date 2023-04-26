Готовность 8 этапа «Тавриды» практически 100%

На сегодняшний день готовность 8 этапа трассы «Таврида» составляет 94%. Подрядная организация АО «ВАД» закончила работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона из щебеночно-мастичного асфальтобетона на Ялтинском кольце. Об этом рассказал и.о.замгубернатора Павел Иено.

На данный момент движение транспорта на развязке возобновлено.

По словам Иено, запуск рабочего движения на 8 этапе трассы «Таврида» планируется в мае. «На объекте осталось обустроить шумозащитные экраны, автобусные остановки, пешеходные дорожки, тротуары, завершить строительство надземного пешеходного перехода, произвести рекультивацию занимаемых земель, а также выполнить работы по организации дорожного движения на период эксплуатации», — перечислил он.

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Ольга Сурикова