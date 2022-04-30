В Крыму задержан активист украинского нацбатальона

Состоял в запрещенной группировке

В Крыму сотрудники ФСБ задержан 31-летний житель Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Оперативниками ФСБ установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране.

На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ФСБ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступной деятельности задержанного.

Напомним, в Крыму при попытке взъезда на территорию полуострова задержан активист украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана».

Ольга Сурикова