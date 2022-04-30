Аксенов: нацистов проведут в цепях по Мариуполю

Которые рассказывают о своем героизме в соцсетях

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех украинских нацистов, которые активно рассказывают о своей деятельности в соцсетях, проведут в цепях по Мариуполю. Об этом он написал в своем Telegram.

«Цели, поставленные нашим лидером, будут выполнены и достигнуты в любом случае. Поэтому никто там от ответственности не уйдет, и все эти герои, которые сегодня бахвалятся в социальных сетях, их будут на цепи вести по городу, по Мариуполю», — подчеркнул Аксенов.

Он уверен, что тогда они будут вести себя «совсем по-другому».

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов резко прокомментировал решение сейма Латвии объявить в этом году 9 мая Днем памяти по погибшим в Украине.

Ольга Сурикова