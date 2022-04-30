«Сеэнергосбыт» составил антирейтинг управляющих компаний по задолженности за электроэнергию

За год долги выросли на 18%
В Севастополе долг управляющих компаний за электроэнергию по состоянию на апрель составляет более 110 млн рублей. За год он вырос на 18%.
При этом на начало 2021 года просроченная дебиторская задолженность за потребленный энергоресурс составляла 94 млн рублей.
Кроме того, значительные долги за электроэнергию имеются у ГБУ «Госжилфонд» в размере 14,6 млн рублей, а также у ФГАУ «Росжилкомплекс» – 5,2 млн рублей. Организации обслуживают городские ведомственные общежития. Задолженность за энергоресурс последней образовалась с апреля 2021 по апрель 2022 года.
Также большой рост задолженности имеется у ООО «ЖЭК». За год долг за электроэнергию у данной УК вырос на 218% и составляет 3,6 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что Госжилнадзор оштрафовал бывшего руководителя управляющей компании ООО «ЖЭК», которая не оплатила ООО «Севнергосбыт» поставленную потребителям электроэнергию.
«В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Севастополя находятся исковые заявления на сумму 20,5 млн. рублей. Предъявлены претензии в размере 15,1 млн. рублей. Сумма, зафиксированная решениями суда, — 75 млн.рублей. Подчеркнём, что расчетные счета многих УК арестованы службой судебных приставов в течение длительного времени», — отметила начальник службы по работе с юридическими лицами компании Ирина Барабаш.
Также, по заявлениям ООО «Севэнергосбыт», в отношении ряда управляющих компаний Севастополя возбуждены уголовные дела.
«Одна из причин многомиллионных долгов управляющих компаний – нецелевое использование средств. Организации, получая с населения деньги за потребленный ресурс, игнорируют оплату счетов и используют денежные средства по своему усмотрению. Отметим, что собираемость ООО «Севэнергосбыт» денежных средств от горожан, находящихся на прямых платежах, за 2021 год составила 98%», – подчеркнул директор ООО «Севэнергосбыт» Руслан Борягин.
Ольга Сурикова