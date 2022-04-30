«Сеэнергосбыт» составил антирейтинг управляющих компаний по задолженности за электроэнергию

За год долги выросли на 18%

В Севастополе долг управляющих компаний за электроэнергию по состоянию на апрель составляет более 110 млн рублей. За год он вырос на 18%.

При этом на начало 2021 года просроченная дебиторская задолженность за потребленный энергоресурс составляла 94 млн рублей.

Компания «Сеэнергосбыт» озвучила тройку самых крупных должников среди УК: ООО «УК «Центр» (15,7 млн рублей). Долг вырос на 159% или 9,6 млн рублей. На втором месте «антирейтинга» – ООО «УК Гагаринского района – 1» (14,8 млн рублей), на третьем – ООО «УК» (6,2 млн рублей)». Кроме того, значительные долги за электроэнергию имеются у ГБУ «Госжилфонд» в размере 14,6 млн рублей, а также у ФГАУ «Росжилкомплекс» – 5,2 млн рублей. Организации обслуживают городские ведомственные общежития. Задолженность за энергоресурс последней образовалась с апреля 2021 по апрель 2022 года. Также большой рост задолженности имеется у ООО «ЖЭК». За год долг за электроэнергию у данной УК вырос на 218% и составляет 3,6 млн рублей. Напомним, ранее сообщалось, что Госжилнадзор оштрафовал бывшего руководителя управляющей компании ООО «ЖЭК», которая не оплатила ООО «Севнергосбыт» поставленную потребителям электроэнергию.

«В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Севастополя находятся исковые заявления на сумму 20,5 млн. рублей. Предъявлены претензии в размере 15,1 млн. рублей. Сумма, зафиксированная решениями суда, — 75 млн.рублей. Подчеркнём, что расчетные счета многих УК арестованы службой судебных приставов в течение длительного времени», — отметила начальник службы по работе с юридическими лицами компании Ирина Барабаш.

Также, по заявлениям ООО «Севэнергосбыт», в отношении ряда управляющих компаний Севастополя возбуждены уголовные дела.