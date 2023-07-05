В Крыму за взятки задержаны высокопоставленные начальники УФСИН

Следственным комитетом по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении первого замначальника крымского УФСИН, и.о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1.

Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Также задержана директор фирмы из Санкт-Петербурга подозреваемая в даче этих взяток.

Женщина-предприниматель через свою фирму и чиновники организовали ежедневную доставку посылок для сидящих в СИЗО. Более того директор фирмы организовала интернет-магазин, чтобы заключенные могли выбрать нужный им товар.

Первый зам начальника республиканского УФСИН и взяткодатель задержаны в Санкт-Петербурге. Заместитель начальника СИЗО-1 и исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 задержаны в Симферополе.

Напомним, экс-начальник Севастопольской КЭЧ получил взятку в 10 млн руб за «общее покровительство по службе».