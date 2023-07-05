Куда обращаться, если в автобусе или троллейбусе не работает кондиционер

Работу системы кондиционирования проверили в севастопольском общественном транспорте. Проверку организовали сотрудники дептранса.

«На сегодняшний день у государственного перевозчика все автобусы и троллейбусы, выходящие на линию, оборудованы кондиционерами – это 230 троллейбусов и 130 автобусов. На линии также работают частные перевозчики, транспорт которых не всегда оснащен такой системой», – рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок профильного департамента Владислав Минин.

По его словам, сейчас уже при заключении новых контрактов обращается внимание на наличие системы кондиционирования. Но еще остались перевозчики, которые не обеспечивают такой комфорт при перевозки пассажиров.

Он добавил, что сотрудники департамента и подведомственных организаций регулярно проверяют работу кондиционеров в транспорте. В случае поломки систему ремонтируют, а если водитель выключил исправно работающую систему – предприятие-перевозчик привлекается к ответственности.

Кондиционерами оборудованы автобусы и на пригородных маршрутах. Из-за того, что они останавливаются реже, а протяженность движения автобусов больше, кондиционеры работают значительно эффективнее.

«Если в троллейбусе не работает система кондиционирования, вы можете обратиться в центральную диспетчерскую предприятия «Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподерова» по номеру +7 (8692) 55-29-27 или 8 (800) 777-90-31», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ольга Сурикова