Путин поддержал идею объезжать Крымский мост

Президент России Владимир Путин посвятил значительную часть совещания с правительством РФ ситуации, сложившейся с автомобильным затором на Крымском мосту со стороны Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев при этом предложил использовать автомобильный маршрут через новые регионы страны.

«Еще раз хочу подчеркнуть: в случае кратного возрастания скопления легкового транспорта, предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей. То есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край. Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям. А для жителей этих территорий также будет важным, что через их территории едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны», — сказал губернатор.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что проезд по альтернативным маршрутам при этом должен быть полностью безопасным.

«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения. Но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», — отметил Владимир Путин.

Напомним, пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края начала собираться в субботу 1-го июля. К утру понедельника 3-го июля затор растянулся до 13-ти километров. Прокуратура Краснодарского края намерена разобраться в причинах многокилометровой пробки перед Крымским мостом.

Ольга Сурикова

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости