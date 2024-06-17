В Крыму за организацию подпольных казино осудили 11 человек

Как сообщают в Следкоме Крыма и Севастополя, организатор, действовавший с 2021 по 2022 год, привлек к незаконной деятельности 30 человек и руководил шестью подпольными игровыми залами в Симферополе, Керчи и Ялте.

В результате, за всё время деятельности они заработали более 70 млн рублей. Суд приговорил трех подсудимых к 7 годам и 2 месяцам, 7,5 годам, 9 годам строгого режима и штрафам на общую сумму 600 тысяч рублей. Остальным назначены различные сроки лишения свободы условно с установлением испытательных сроков и штрафы.