В Симферополе слесарь потерял палец: врачи не смогли пришить его из-за отсутствия оборудования

В Симферополе врачи не смогли спасти оторванный палец слесарю, который получил травму при работе с болгаркой. Мужчина сам аккуратно завернул палец в пакет, поехал в ближайшую больницу и даже держал его под кондиционером в надежде, что оперативная помощь поможет сохранить конечность. Однако реальность оказалась куда жестче.

Как сообщает Mash на волне, Виталий первым делом обратился в городскую больницу №7, но микрохирургов там не оказалось. Его направили в ЦРКБ (Центральную республиканскую клиническую больницу), где врачи признались: нужного оборудования для подобной операции у них нет.

Пока мужчину возили по разным медучреждениям, драгоценное время было упущено — шансы пришить палец исчезли.

В больнице №7 подтвердили, что 25 мая к ним поступил пациент с травматической ампутацией двух пальцев левой кисти. Врачи оказали первую помощь: остановили кровотечение, обезболили и наложили повязку. После этого, как утверждают в учреждении, пациента отправили в травмпункт симферопольской больницы скорой медпомощи №6. По данным скорой, оттуда мужчину направили уже в Луговскую больницу. Почему за всё это время пациент так и не получил помощь, а палец спасти не удалось — вопрос, который остаётся без ответа.

Напомним, в сентябре 2021 года ребенок, находящийся на территории парка львов «Тайган», в результате укуса хищного животного, получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки.

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Дмитрий Островский

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