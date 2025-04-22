В Севастополе овощи и кофе бьют рекорды по цене

Жителям Севастополя всё сложнее укладываться в бюджет: за год продукты в городе подорожали на 16,57%, а некоторые товары выросли в цене ещё сильнее.

По данным Центробанка за март 2025 года, овощи и фрукты прибавили почти 35% — картофель на рынках уже стоит от 70 до 95 рублей за килограмм, а в магазинах доходит до 120 рублей. Кофе и чай тоже не отстают: их стоимость подскочила на 22%, хотя ещё в январе рост был меньше 9%. Власти винят сезонность и обещают, что к июню, с новым урожаем, цены на овощи пойдут вниз.

Не лучше ситуация с маслом и рыбой: масло подорожало на 30%, а рыбопродукты — на 20%. Специалисты Центробанка объясняют это ростом затрат производителей и сокращением улова рыбы по всей России. Севастопольцы, привыкшие к свежей рыбе, теперь вынуждены переплачивать или искать альтернативы. Всё это добавляет нагрузку на семейный бюджет, ведь общий рост цен в городе составил 12,67% за год.

Но есть и светлая новость: яйца в Севастополе подешевели на 12% по сравнению с прошлым мартом. Перед Пасхой цены в некоторых магазинах упали ниже 50 рублей за десяток, и, возможно, в апреле снижение продолжится.

Дмитрий Островский

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