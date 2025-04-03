В Крыму введут штрафы за сап-доски, в Севастополе пока только обсуждают

С 1 июня в Крыму начнут штрафовать за нарушение правил использования сап-досок и других маломерных плавсредств. Власти региона ужесточили контроль за пунктами проката, а также ограничили зону использования сап-бордов. В Севастополе же пока никаких санкций нет — нормативная база только разрабатывается.
Что изменится для любителей сап-бординга в Крыму?
Власти Крыма ввели новые требования к работе прокатов и использованию сап-досок. Теперь пункты проката должны находиться не ближе 50 метров от пляжа, между ними должно быть не менее 200 метров, а владельцы обязаны вести журналы учета выхода и возвращения плавсредств.
Кроме того, введены ограничения на использование сап-досок:
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Запрещено заплывать дальше 500 метров от берега.
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Нельзя выходить в море при волнах выше 25 см.
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Запрещены заплывы в состоянии алкогольного опьянения.
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Несовершеннолетние от 7 до 16 лет могут кататься только под присмотром взрослых, а детям младше 7 лет выходить на воду запрещено.
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Пересаживаться с одного плавсредства на другое во время движения нельзя.
Как пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Александр Зраенко в интервью Крымскому информационному агентству, власти планируют ввести административную ответственность за нарушение этих правил уже к 1 июня.
«Что касается административной ответственности, то она в настоящий момент дорабатывается, при этом каждое нарушение будет прописано отдельно», — сообщил Зраенко.
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Севастополь пока не спешит с запретами
В отличие от Крыма, в Севастополе новых правил для владельцев сап-досок пока нет. Как сообщили «Севкору» в местном Центре ГИМС, нормативные изменения только разрабатываются, и сроки их принятия неизвестны. Пока это означает, что любители сап-бординга в Севастополе могут кататься без риска получить штраф. Однако с учетом ужесточения правил в соседнем регионе можно предположить, что и в Севастополе ограничения — лишь вопрос времени.
Напомним, с 2025 года в Крыму запретили кататься на катамаранах.