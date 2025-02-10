В Крыму запретят кататься на катамаранах

В 2025 года в Крыму будет установлен запрет на использование маломерных судов, в том числе катамаранов в акватории пляжных зон.
Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
Основание для запрета — потенциальная опасность таких конструкций для отдыхающих и купающихся людей.
Запрет также коснется сапов в случае волнения моря — высота волн более 25 см.
Пункт прокатов обязан будет иметь не только спасателей, но и спасательное судно.
Анна Левина