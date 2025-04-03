Севастополь простился с гвардии ефрейтором Дмитрием Малюковым

Сегодня в Севастополе прошли прощание с гвардии ефрейтором, гранатомётчиком Дмитрием Владимировичем Малюковым.

Дмитрий родился и вырос в селе Родном, расположенном вблизи Севастополя. Он окончил школу №59 в Терновке и музыкальную школу по классу духовых инструментов, где обучался игре на трубе. После службы в инженерно-саперном подразделении Дмитрий освоил профессию повара и несколько лет работал в этой сфере.

В 2022 году, после объявления частичной мобилизации, Дмитрий решил принять участие в специальной военной операции и был призван на военную службу. Он прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений. Дмитрий погиб, спасая раненых товарищей, во время боевых действий на Запорожском направлении.

Память о Дмитрии Малюкове сохранится в сердцах тех, кто знал его и служил вместе с ним.