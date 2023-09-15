В Судаке сап-серфер попал под катер

В Судаке произошло ЧП на воде, в котором пострадал любитель сап-серфинга из Санкт-Петербурга.

Как пишет «Mash на волне», семейная пара из Питера запланировали прокатиться на сапах из Нового Света в Голубую Бухту. Двигались недалеко от берега, когда из-за поворота прямо на них на скорости вылетел катер. Женщина попыталась помахать водителю веслом, но человек за штурвалом на сигнал не отреагировал. Оба спрыгнули с досок в воду, мужчина при этом попал под винты катера. Они и повредили ему ногу.

Водитель подобрал пострадавшую семейную пару и довез до берега, там вызвали скорую. Мужчина, по данным издания, с открытым переломом попал в больницу. Отмечается, что катером управлял нетрезвый водитель.

Ольга Сурикова