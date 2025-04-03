Развожаев пообещал уволить руководство Госжилнадзора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прям эфире на телеканале «СТВ» анонсировал смену руководства Государственного жилищного надзора Севастополя.

По словам главы города, ведомство должно улучшить свои показатели в сфере контроля работы управляющих компаний.

«В жилищной инспекции у нас скоро поменяется руководство. Надеюсь и связываю с этим усиление эффективности работы», — сказал глава города.

При этом глава города не пояснил, кого конкретно он имеет ввиду. Сейчас Госжилнадзор возглавляет Илья Полтавский, с 2021 по 2023 год руководивший УК «Управляющая компания».

Напомним, летом прошлого года бывший руководитель Госжилнадзора Севастополя приговорен к 8 годам лишения свободы за взятку в размере почти 1,7 млн рублей. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере). Мужчина, будучи руководителем Госжилнадзора Севастополя, потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять нарушения, и получил согласие на свои условия.