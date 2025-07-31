В Совфеде посоветовали носить с собой тысячу рублей наличных

Сенатор Артем Шейкин пояснил, что отключения мобильного интернета в России связаны с угрозой от Киева и такие меры вводятся для безопасности.

«Лучше всегда иметь с собой немного наличных — хотя бы 500–1000 рублей. Этого достаточно, чтобы спокойно оплатить проезд, купить хлеб, воду или другие самые нужные вещи. Это не повод для паники, а просто мера на всякий случай. Понимаю, что такие ситуации могут вызывать тревогу — особенно у тех, кто привык к удобным цифровым сервисам», — цитирует его «Газете.Ru».

Напомним, сегодня утром в Севастополе жители массово жалуются на отсутствие мобильного интернета.

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Ольга Сурикова