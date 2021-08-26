В Крыму военнослужащему дали 10 лет колонии строго режима за убийство сослуживца

Выстрелил в голову

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который обвиняется в умышленном убийстве человека.

ЧП в военной части произошло в октябре прошлого года. При сдаче оружия караулом, один из военнослужащих, обидевшись на сослуживца, который «неблагоприятно» высказался в его адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и произвел выстрел в лоб сослуживцу, от которого тот скончался на месте, рассказали в пресс-службе суда.

Действие подсудимого квалифицировано как умышленное причинение смерти другому человеку, а также незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Он осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также суд частично удовлетворил гражданский иск 4-х потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общем размере трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, вступил в силу приговор в отношении жителя Республики Дагестан, совершившего в феврале 2019 года убийство в караоке-баре «Бенефис»

Ольга Сурикова