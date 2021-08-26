В полиции Севастополя опровергли обвинение в игнорирование пьяных в Артбухте

Наряд полиции не прошел мимо пьяного прохожего

Полиция Севастополя сообщила о задержании в районе Артбухты жителя Евпатории в наркотическом и алкогольном опьянении. В пресс-службе отметили, что поводом для сообщения о данном инциденте стало размещенное в Интернете видео, в конце которого автор обвинил правоохранителей в игнорировании данного правонарушения.

В ведомстве рассказали, что в опубликованном видео рассказывается о мужчине, которые с признаками опьянения переходит дорогу в районе Артбухты. В завершение появляется наряд полиции, и автор публикации утверждает, что правоохранители прошли мимо правонарушителя.

«Данное утверждение не соответствует действительности. Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району задержан герой данного видео – 31-летний житель Евпатории, который находился в состоянии опьянения. От освидетельствования он отказался, но сообщил, что употреблял алкоголь, а затем наркотики – марихуану», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В отношении задержанного составлен административный материал за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Ему грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Меру наказания задержанному изберет суд.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции Севастополя проводят рейды по общественным местам города и за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах составлено 15 административных материалов.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю