В Севастополе провели рейд по гостиницам на соблюдение антиковидных мер

Выявлен нарушитель

В Севастополе 25 августа был проведен рейд по гостиницам города с целью проверки соблюдения необходимых мер безопасности и рекомендаций по профилактике коронавируса. Мероприятия проводились сотрудниками департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма.

В правительстве города отметили, что большинство мест размещения соблюдают антиковидные требования. Однако во время рейда были выявлены и нарушители В одном из отелей администратор отказался предоставить документы, необходимые для заселения гостей согласно Указу Губернатора №14-УГ.

Сотрудники департамента общественной безопасности выписали уведомление на имя собственника для прибытия в ведомство.

«Эпидемиологическая обстановка в городе непростая. В очередной раз призываем гостиницы, отели и другие средства размещения соблюдать все установленные Указом Губернатора №14-УГ меры безопасности при заселении туристов», — отметила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Напомним, что в соответствии с Указом Губеарнатора №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения возможно по при предоставление либо сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо справки о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании или третий вариант — предоставление результата лабораторного исследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заезда и повторно проведенного непосредственно перед заселением в средство размещения.

До получения результатов повторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.

Ольга Сурикова