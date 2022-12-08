В Кремле заявили, что риски нападения на Крым и Севастополь остаются

По-прежнему остаются риски для безопасности Крыма и Севастополя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, сохраняются ли риски нападения на полуостров в свете сообщений о новых сбитых беспилотниках над Севастополем, а также о задержании украинских шпионов, пресс-секретарь ответил: «Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов».

При этом, по его словам, «поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию».

Касаясь вопроса о достаточности мер по созданию укрепрайонов в Крыму, Песков подчеркнул: «Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции. Все-таки здесь лучше обращаться к военным».

Ольга Сурикова