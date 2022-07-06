В Крыму спасли годовалого ребенка, который подавился орешком арахиса

Медики спасли ему жизнь

В Крыму 1 июля на пункт «Скорой помощи» в городе Щëлкино был доставлен ребенок, который задыхался и синел на глазах. Малыш был возрастом год и восемь месяцев. Состояние его было тяжелое.

Выяснилось, что он подавился орешком арахиса. Бригада «Скорой помощи» экстренно приступила к действиям и малыша повезли в отделение реанимации Ленинской ЦРБ.

Медперсонал действовал слаженно, ребенку достали инородное тело из дыхательных путей и оказали необходимое лечение, написал портал «Репортер».

Напомним, сотрудники ГИБДД Севастополя помогли доставить в больницу ребенка с серьезной травмой уха.

Ольга Сурикова