В Севастополе Борис Копин снова спас ребенка, которому нужно было экстренно в больницу

Экипаж находился на патрулировании участка

В Севастополе сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу, у которого была серьезная травма уха. В состав экипажа ГИБДД входили старший лейтенант полиции Борис Копин и младший лейтенант полиции Сергей Скильсара.

Сотрудники полиции, двигаясь по Симферопольскому шоссе, обратили внимание на иномарку, ехавшую впереди. Водитель машины включил аварийную сигнализацию, пытаясь привлечь к себе внимание ДПС, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Автоинспекторы остановились и выяснили, что в салоне шестилетний мальчик, который в садике получил серьезную травму уха, и ему требуется срочная медицинская помощь. Родители пытались самостоятельно доставить сына на Комплекс, но застряли в пробке и отец решил привлечь внимание полицейских.

Тогда остановленный экипаж и решил пересадить мальчика с мамой к себе в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, за считаные минуты доставили их в больницу.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ребенок быстро пошел на поправку.

После выписки автоинспекторы навестили семью и привезли мальчику в подарок игрушечный полицейский автомобиль и торт.

После случившегося происшествия отец мальчика направил благодарственное письмо в УМВД России по Севастополю и вместе с супругой записал видеообращение, в котором еще раз поблагодарил полицейских за оперативно оказанную помощь его ребенку.

Напомним, сотрудник полиции Борис Копин уже не первый раз спасает жизнь и помогает людям в тяжелой ситуации. Осенью 2021 года на диком пляже «Омега» он спас тонущую женщину и ее двухлетнюю дочь. А несколькими годами ранее он догнал и остановил автобус, в котором водителю стало плохо за рулем, и он в любой момент мог столкнуться с преградой или другим транспортным средством.

Ольга Сурикова