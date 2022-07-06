На «Стометровке» в Севастополе оштрафовано более ста водителей за июнь

ППС вместе с ГИББДД работают

На легендарной «Стометровке» в центре Севастополя активно ведет работу отдельный батальон ППС полиции имени Василия Бузина. Пресекаются правонарушения со стороны молодежи и туристов, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Также к сотрудничеству привлекаются и сотрудники ГАИ.

Автоинспекторы, как отмечается, фиксируют нарушения правил остановки и стоянки, оформляют административные материалы, совместно с работниками Севавтодора эвакуируют автомобили нарушителей на специализированную стоянку.

«В июне текущего года к административной ответственности здесь привлечено 106 водителей, 58 транспортных средств эвакуировано», —отметил старший инспектор по особым поручениям УГИБДД Алексей Калин.

По заверению полицейских, оперативно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в центре Севастополя продолжатся.

Напомним, ранее анонсировалось, что для решения проблемы со «Стометровкой» был создан отдельный спецбатальон ППС полиции.

Ольга Сурикова