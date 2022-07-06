Житель Евпатории призывал к расправе над российскими военными

К нему нагрянуло ФСБ

В Евпатории задержан местный житель, который публиковал в соцсетях материалы, призывавшие к расправе над российскими военными. Об этом сообщает официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«Житель Евпатории 1986 года рождения размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных Сил РФ, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. После чего публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку», — сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе пожилой мужчина осужден за распространении в интернете публичных призывов к экстремистской деятельности.

Ольга Сурикова