В Крыму сняли запрет на проведение развлекательных мероприятий

На минувших выходных из-за теракта в Подмосковье в Республике Крым и Севастополе действовал запрет на проведение культурно-массовых, развлекательных, спортивных мероприятий.

«На сегодня такого запрета нет. Тем не менее считаю, что некоторое время, по крайней мере, в ближайшие дни, лучше обойтись без публичных увеселительных мероприятий. Понятно, что официальный день общенационального траура прошел, но, думаю, каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье», — написал в своем Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 137 человек, 180 человек пострадали, сообщает Следственный комитет.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram