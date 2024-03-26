Главу СБУ Василия Малюка заочно арестовали по делу о теракте.

Решение принял Басманный суд Москвы — Малюк арестован на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадицию из-за границы. Материалы на его арест зарегистрировали вместе с ходатайством об аресте грузина Александра Инасаридзе, которого обвиняли в причастности к атаке на Крымский мост.

Ранее глава СБУ рассказал о причастности своего ведомства к убийствам и покушениям на российских деятелей, а также к атакам на НПЗ.

Глава Службы безопасности Украины Малюк — подтвердил, что СБУ занимается терроризмом на территории России: [Правда, что Служба безопасности Украины причастна к ликвидации таких персонажей, как Кива, Царев, Татарский? Можете рассказать какие-нибудь подробности?] Ваш вопрос точно по адресу. Официально это признавать мы никак не будем, но, вместе с тем, я готов вам раскрыть детали.