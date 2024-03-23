В Москве произошел теракт с массовым расстрелом

Вечером 22 марта от 3 до 20 неизвестных в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В здании концертного холла также произошел взрыв, образовался пожар. Кровля здания частично обрушилась.

Стрельба началась перед выступлением группы «Пикник».

Властями Севастополя принято решение, что ВУЗы сегодня, 23 марта, будут на дистанционном обучении по рекомендации Минобрнауки.

«В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» принял решение об отмене в Севастополе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Также поручил выключить подсветку здания Правительства и всех административных зданий в знак солидарности», — сообщил вечером губернатор Михаил Развожаев.

По различным сообщениям число погибших в «Крокусе» возросло до 82 человек, среди них трое детей, еще 115 находятся в больницах.