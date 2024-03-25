Обвиняемые в теракте в «Крокусе» арестованы 

Басманный суд арестовал четырех обвиняемых в теракте. Они будут в СИЗО до 22 мая. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 205 ст. УК РФ). Всем грозит пожизненное.

У террориста Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, которая уже истекла. Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске и официально трудоустроен на фабрике в Подольске, 19-летний Файзов работал в Иваново барбером. Саидакрами заявил, что у него есть регистрация, но он не помнит где.

Напомним, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 137 человек, 180 человек пострадали, сообщает Следственный комитет,

Ольга Сурикова