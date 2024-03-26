Куда бежать, если сигнал воздушной тревоги застал вас в парке Победы

Последняя ракетная атака в Севастополе показала, что уже спокойно гулять на улице и игнорировать призывы последовать в укрытия крайне опасно для жизни. Но так ли легко найти ближайшее укрытие, находясь вдали от дома или работы, мы решили узнать на примере одного из самых популярных общественных мест в Севастополе — парка Победы.

Итак, на входе в парк мы не встретили никаких указателей о ближайших убежищах. Решили поинтересоваться, владеют ли этой информацией работники находящихся рядом магазинов и общепита, чтобы в случае объявления тревоги сориентировать своих посетителей и покупателей.

В одном из самых популярных магазинов в городе нам не смогли ответить на этот вопрос. Даже обращение к администратору не добавило ясности.. А одна из продавцов даже рассказала, что во время последней тревоги прятались в парке, под деревьями.

В кафе по соседству также развели руками и сказали, что им не проводили такой инструктаж и не сообщили, куда прятаться в случае ракетной опасности. И это спустя более двух лет СВО.

При этом напомним, что правильно проведенный в свое время инструктаж мальчишкам-гардеробщикам в «Крокус Сити Холле» помог им в момент нападения террористов спасти сотни жизней и вывести правильно людей из здания.

В аптеке провизор аналогично не знала, куда бежать желающим укрыться в убежище. Она порекомендовала посмотреть эту информацию на остановке общественного транспорта, которая расположена здесь же. Последовав ее совету, мы осмотрели остановочный павильон, но на нем был указан только график движения проходящих здесь автобусов. Хотя ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение и просил профильных замов проконтролировать размещение плакатов с указанием адресов ближайших убежищ на всех остановках общественного транспорта.

Еще попытать удачу все же найти жизненоважную информацию решили в супермаркете, который находится уже через дорогу от одного из входов в парк. Работники на кассе и администратор удивились вопросу об убежище и честно признались, что не знают, где оно. В последний момент охранник вспомнил, что в уголке информации для посетителей есть наклейка, информирующая, что ближайшее укрытие находится по адресу Фадеева,1А. Не так просто ее там, конечно, обнаружить, но все же при желании оказалось можно.

Но если человек не местный, ему далее, после получения информации, сложно будет сориентироваться, в какую сторону бежать, и где именно начинается улица Фадеева, тем более ближайший к выходу из супермаркета дом имеет номер 13, а никак не 1. Как оказалось, до нужного дома не было ни одного указателя. Поэтому не удивительно, что люди вынуждены прятаться под деревьями, не обнаружив ни одной подсказки, где они могут безопасно укрыться во время ракетных атак на Севастополь.

Ольга Сурикова