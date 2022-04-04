В Севастополе уволена главбух ДИЗО в связи с утратой доверия

Покровительствовала мужу

В Севастополе прокуратура инициировала увольнение начальника отдела экономики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Департамента по имущественным и земельным отношениям в в связи с утратой доверия.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что главбух ДИЗО допустила конфликт интересов, который выразился в осуществлении ею финансового контроля в отношении супруга, являвшегося и.о. руководителя подведомственного департаменту учреждения — ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

«Имея полномочия по контролю за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, главный бухгалтер согласовала и составила документы финансовой отчетности возглавляемого супругом подведомственного учреждения, приняла участие в его плановой проверке, что повлекло ненадлежащее исполнение ею служебных обязанностей», — сказано в сообщении прокуратуры.

В связи с этим губернатору города была направлена соответствующая информация, по рассмотрению которой было принято кадровое решение.

Напомним, в ДИЗО был назначен новый директор Александр Ксенофонтов.

Ольга Сурикова