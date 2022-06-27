В Крыму ситуацию с подтоплениями отнесли к чрезвычайной межмуниципального характера

Ожидается такая погода еще в течение суток

В Симферополе и Симферопольском районе после нескольких дней проливных дождей и подтопления нескольких населенных пунктов принято решение сложившуюся ситуацию объявить чрезвычайной межмуниципального характера.

Такое решение принято Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. Об этом написал в Telegram глава республики Крым Сергей Аксенов.

Контроль за выполнением указа возложен на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко.

Также накануне прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики. Сообщалось о подтоплении четырех муниципальных образованиях, разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплен ряд автомобильных дорог.

Сергей Аксенов лично побывал сегодня в пгт Комсомольское, где ознакомился с ситуацией.

«У каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице в частном секторе будет организовано дежурство машин МЧС, чтобы принять у людей заявку на приобретение и доставку воды, лекарств и продовольствия. Оценка ущерба должна быть проведена в течение суток после того, как сойдет вода», — написал глава Крыма.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в Крыму из-за сильного проливного дождя подтоплены домовладения в шести населенных пунктах, включая Симферополь.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram