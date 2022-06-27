На «Тавриде» произошло смертельное ДТП, в котором погиб подросток

Пока оформляли незначительное ДТП в них влетел кроссовер

На трассе «Таврида» 26 июня произошло смертельное ДТП, в котором погибло три человека, в том числе подросток. Трагедия произошла в 16:40 в районе поселка Зуя. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

По предварительным данным, водитель автомобиля «BMW Х5», следуя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящие впереди два легковых автомобиля: «Renault Sandero» и «Nissan X-Trail», водители которых оформляли мелкое ДТП.

После этого «BMW» столкнулся с «КАМАЗом».

«В результате аварии водитель автомобиля «Renault Sandero» и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток, смертельно травмированы», — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

На трассе образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, недавно на автодороге Ялта-Севастополь вблизи поселка Мисхор произошло трагическое ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погибла водитель малолитражки и пострадал ребенок.

Ольга Сурикова