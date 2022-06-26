В Крыму подтопило шесть населенных пунктов

В Крыму из-за сильного проливного дождя подтоплены домовладения в шести населенных пунктах, включая Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. Республиканская прокуратура проводит проверку соблюдения прав граждан в подтопленных районах.

«Поступили сообщения о подтоплении по 12 адресам в Симферополе, Леснолесье, Добром, Лозовом, Пионерском, Андрусово. Выпало более 33 мм осадков», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка полноте принятых мер со стороны уполномоченных органов по предотвращению и ликвидации ситуаций чрезвычайного характера. Кроме того, взято на контроль устранение последствий подтопления», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, надзорное ведомство взяла на контроль соблюдение прав жителей сел Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и Украинка Симферопольского района, попавших в зону подтопления.

Напомним, в прошлом году Крым также накрыли сильные ливни, они прошли 17-18 июня 2021 года, сильнее всех пострадали Керчь и Ялта. Вторая волна стихии была 4 июля. В Бахчисарайском районе выпало две месячных нормы осадков, сошли два селя и вышли из берегов две реки. Подтоплено 108 домов.

Ольга Сурикова

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